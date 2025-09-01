В России
Опубликовано 01 сентября 2025, 20:22
В МГУ появился факультет искусственного интеллекта

Первый набор студентов запланирован на следующий год
Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова создал факультет искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, подготовка к первому набору студентов уже ведется, хотя прием в этом году проводиться не будет.
Новый факультет объединит существующие структуры университета, связанные с искусственным интеллектом: Исследовательский центр, Институт ИИ и фонд «Интеллект». Это позволит создать комплексную систему подготовки специалистов в данной области.

Важным ресурсом для обучения станет суперкомпьютер «МГУ-270», запущенный 1 сентября 2023 года. Вычислительная система полностью загружена и используется для развития ИИ-технологий и научных исследований.

Как отметили в пресс-службе МГУ, интеграция всех элементов в единую систему обеспечит всестороннюю подготовку кадров для сферы искусственного интеллекта. Это также будет способствовать более широкому внедрению соответствующих технологий в различные области научных изысканий.

Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта запланирован на следующий учебный год.