В МГУ появился факультет искусственного интеллекта

Новый факультет объединит существующие структуры университета, связанные с искусственным интеллектом: Исследовательский центр, Институт ИИ и фонд «Интеллект». Это позволит создать комплексную систему подготовки специалистов в данной области.

Важным ресурсом для обучения станет суперкомпьютер «МГУ-270», запущенный 1 сентября 2023 года. Вычислительная система полностью загружена и используется для развития ИИ-технологий и научных исследований.

Как отметили в пресс-службе МГУ, интеграция всех элементов в единую систему обеспечит всестороннюю подготовку кадров для сферы искусственного интеллекта. Это также будет способствовать более широкому внедрению соответствующих технологий в различные области научных изысканий.

Первый набор студентов на факультет искусственного интеллекта запланирован на следующий учебный год.