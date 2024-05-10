В МГУ появится лаборатория для прогнозирования спроса на кадры

Представители университета отмечают, что рынок труда ожидают значительные изменения в связи с внедрением искусственного интеллекта. Они призывают к подготовке к этим изменениям и рассматривают использование алгоритмов машинного обучения как способа более точно прогнозировать потребности рынка труда.

Эксперты отмечают, что традиционные образовательные программы не всегда успевают за быстрыми изменениями на рынке труда. Поэтому важно использовать инновационные методы, такие как машинное обучение, для предсказания будущих требований к кадрам и подготовки специалистов соответствующим образом.

Отмечается, что использование алгоритмов машинного обучения позволит не только определять будущие потребности на рынке труда, но и предлагать соответствующие образовательные программы заранее. Это поможет учебным заведениям адаптировать свои учебные планы и обеспечить подготовку кадров в соответствии с потребностями рынка.