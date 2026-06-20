В МГУ разработали алгоритм для повышения точности нейросетей в роботах

Опубликовано 20 июня 2026, 20:331 мин.
В МГУ разработали алгоритм для повышения точности нейросетей в роботахМетод учитывает задержки данных
В пресс-службе Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые Центра искусственного интеллекта вуза создали алгоритм, который помогает нейросетям точнее работать в системах управления роботами и летательными аппаратами. Разработка учитывает задержки при передаче данных от датчиков, которые могут снижать качество прогнозов. Результаты исследования опубликованы в журнале IEEE Access, пишет ТАСС.
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Новый подход основан на динамической нейронной сети, способной менять внутренние параметры прямо во время работы. Это позволяет системе адаптироваться к новым данным без увеличения вычислительной нагрузки.
Метод проверили на моделях геодезического движения на трехосном эллипсоиде, динамики летательного аппарата и поворота головы в биомеханической задаче. Испытания показали более точное моделирование процессов с запаздывающими сигналами.