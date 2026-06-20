В МГУ разработали алгоритм для повышения точности нейросетей в роботах

Новый подход основан на динамической нейронной сети, способной менять внутренние параметры прямо во время работы. Это позволяет системе адаптироваться к новым данным без увеличения вычислительной нагрузки.

Метод проверили на моделях геодезического движения на трехосном эллипсоиде, динамики летательного аппарата и поворота головы в биомеханической задаче. Испытания показали более точное моделирование процессов с запаздывающими сигналами.