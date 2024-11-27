В МГУ разработали балансирующего робота для доставки и обслуживания

В отличие от традиционных четырехколесных платформ, новая модель робота требует меньше места для маневрирования, при этом оставаясь устойчивой и способной переносить грузы до 60 кг. В перспективе робот будет оснащен искусственным интеллектом (ИИ), что откроет новые возможности для автоматизации доставки и обслуживания.

По словам Антона Рогачева, ведущего инженера лаборатории общей механики института, роботы смогут развивать скорость до 20−25 км/ч, однако эта характеристика будет регулироваться алгоритмами, чтобы обеспечить безопасность при эксплуатации.

Одним из ключевых аспектов разработки является устойчивость. Робот должен оставаться стабильным при столкновении с препятствиями или случайном толчке. На текущем этапе экспериментов результаты показывают хорошую устойчивость, а ученые продолжают тестировать различные сенсоры и алгоритмы для повышения безопасности.