В России
Опубликовано 18 июня 2026, 15:24
1 мин.

В МГУ разработали метод анализа потоков газа и плазмы с нейросетями

Технология ускоряет обработку данных
Ученые физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали метод анализа движущихся потоков газа и плазмы с использованием нейросетей и компьютерного зрения, пишут «Известия».
В МГУ разработали метод анализа потоков газа и плазмы с нейросетями

© Ferra.ru

В основе технологии лежит сочетание высокоскоростной оптической панорамной съемки с алгоритмами обработки изображений. Система способна работать с большими массивами данных, которые получают при съемке процессов со скоростью до миллионов кадров в секунду.

Разработка может применяться для анализа атмосферных явлений, включая турбулентность, пылевые бури и распространение загрязнений. Еще одно направление использования связано с космосом: метод позволит находить небольшие объекты космического мусора и рассчитывать их траектории.

По словам старшего научного сотрудника МГУ Игоря Дорощенко, технология помогает получать физические данные из изображений, которые сложно обработать вручную.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#нейросеть
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. В МГУ разработали метод анализа потоков газа и плазмы с нейросетями