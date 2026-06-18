В МГУ разработали метод анализа потоков газа и плазмы с нейросетями

В основе технологии лежит сочетание высокоскоростной оптической панорамной съемки с алгоритмами обработки изображений. Система способна работать с большими массивами данных, которые получают при съемке процессов со скоростью до миллионов кадров в секунду.

Разработка может применяться для анализа атмосферных явлений, включая турбулентность, пылевые бури и распространение загрязнений. Еще одно направление использования связано с космосом: метод позволит находить небольшие объекты космического мусора и рассчитывать их траектории.

По словам старшего научного сотрудника МГУ Игоря Дорощенко, технология помогает получать физические данные из изображений, которые сложно обработать вручную.