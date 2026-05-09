В МГУ разработали новый способ сортировки пластиковых отходов

Система работает в ближнем инфракрасном диапазоне. Для анализа используется белый свет, а затем измеряются коэффициенты отражения на заранее выбранных длинах света. Полученные данные сравниваются алгоритмом, который выявляет уникальные полосы поглощения для каждого вида пластика, отметили в пресс-службе.

По словам профессора кафедры физики колебаний физического факультета МГУ Сергея Манцевича, разработка позволяет различать материалы независимо от формы, толщины, цвета и структуры поверхности. Авторы отмечают, что метод не требует лабораторных условий, длительных измерений и дорогостоящего оборудования. Для работы подходят стандартные оптические светофильтры.