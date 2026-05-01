В МГУ смоделировали условия горячих звезд с помощью плазмы

Исследователи изучили линии ионизированного титана и впервые получили данные по штарковскому уширению и сдвигу для большинства из них. Эти характеристики используются при оценке состава и физических процессов в атмосферах горячих звезд, отметили в пресс-службе.

По словам соавтора работы, доцента химического факультета МГУ Тимура Лабутина, метод позволяет в одном эксперименте анализировать нейтральные и многократно ионизованные атомы.