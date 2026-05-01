В МГУ смоделировали условия горячих звезд с помощью плазмы

Опубликовано 01 мая 2026, 19:551 мин.
В МГУ смоделировали условия горячих звезд с помощью плазмыПолучены новые данные по ионизированному титану
В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые химического факультета вуза воспроизвели параметры горячих звездных атмосфер, применив лазерную плазму. В ходе эксперимента удалось задать условия оптически тонкой плазмы за счет изменения материала мишени и давления среды. Результаты опубликованы в журнале «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society».
Исследователи изучили линии ионизированного титана и впервые получили данные по штарковскому уширению и сдвигу для большинства из них. Эти характеристики используются при оценке состава и физических процессов в атмосферах горячих звезд, отметили в пресс-службе.
По словам соавтора работы, доцента химического факультета МГУ Тимура Лабутина, метод позволяет в одном эксперименте анализировать нейтральные и многократно ионизованные атомы.