В МГУ создадут биоресурсный центр с 20 подразделениями

Как сообщили в пресс-службе МГУ, центр займется поддержанием и развитием биологических коллекций университета. В них входят как исторические собрания возрастом несколько столетий, так и современные коллекции ДНК и клеточного материала живых организмов.

Структура будет создана на базе биологического факультета, факультета почвоведения и НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского. Деятельность центра направлена на развитие междисциплинарных исследований с использованием биоколлекций, часть которых уже применяется в научно-образовательных школах МГУ.