В МГУ создадут биоресурсный центр с 20 подразделениями

Опубликовано 13 ноября 2025, 17:361 мин.
В МГУ создадут биоресурсный центр с 20 подразделениямиЦентр будет работать с биологическими коллекциями университета
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова создаст на своей базе биоресурсный центр, который объединит более 20 подразделений вуза. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
© Ferra.ru
Как сообщили в пресс-службе МГУ, центр займется поддержанием и развитием биологических коллекций университета. В них входят как исторические собрания возрастом несколько столетий, так и современные коллекции ДНК и клеточного материала живых организмов.
Структура будет создана на базе биологического факультета, факультета почвоведения и НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского. Деятельность центра направлена на развитие междисциплинарных исследований с использованием биоколлекций, часть которых уже применяется в научно-образовательных школах МГУ.