В МГУ создали алгоритм для устойчивого автобиддинга в рекламе

Опубликовано 12 июня 2026, 19:331 мин.
В МГУ создали алгоритм для устойчивого автобиддинга в рекламеМетод повысил точность рекламных ставок
В пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова сообщили, что специалисты Центра искусственного интеллекта вуза разработали новый алгоритм, который улучшает работу систем автоматического назначения ставок в цифровых рекламных аукционах. Результаты исследования представили на конференции AAMAS 2026, пишет ТАСС.
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Речь идет о технологиях автобиддинга, где ставки за показ рекламы рассчитываются автоматически. Они основаны на прогнозах вероятности кликов и действий пользователей, которые строятся с помощью моделей машинного обучения, но могут содержать ошибки.
Новый метод под названием RobustBid учитывает неопределенность таких прогнозов и делает систему более устойчивой при расчете ставок. Тестирование показало, что алгоритм работает стабильнее по сравнению с базовыми решениями, отметили в пресс-службе.