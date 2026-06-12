В России
Опубликовано 12 июня 2026, 19:33
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В МГУ создали алгоритм для устойчивого автобиддинга в рекламе

Метод повысил точность рекламных ставок
В пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова сообщили, что специалисты Центра искусственного интеллекта вуза разработали новый алгоритм, который улучшает работу систем автоматического назначения ставок в цифровых рекламных аукционах. Результаты исследования представили на конференции AAMAS 2026, пишет ТАСС.
В МГУ создали алгоритм для устойчивого автобиддинга в рекламе

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Речь идет о технологиях автобиддинга, где ставки за показ рекламы рассчитываются автоматически. Они основаны на прогнозах вероятности кликов и действий пользователей, которые строятся с помощью моделей машинного обучения, но могут содержать ошибки.

Новый метод под названием RobustBid учитывает неопределенность таких прогнозов и делает систему более устойчивой при расчете ставок. Тестирование показало, что алгоритм работает стабильнее по сравнению с базовыми решениями, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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