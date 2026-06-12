В МГУ создали алгоритм для устойчивого автобиддинга в рекламе

Речь идет о технологиях автобиддинга, где ставки за показ рекламы рассчитываются автоматически. Они основаны на прогнозах вероятности кликов и действий пользователей, которые строятся с помощью моделей машинного обучения, но могут содержать ошибки.

Новый метод под названием RobustBid учитывает неопределенность таких прогнозов и делает систему более устойчивой при расчете ставок. Тестирование показало, что алгоритм работает стабильнее по сравнению с базовыми решениями, отметили в пресс-службе.