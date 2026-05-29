В МГУ создали элемент для будущих квантовых нейросетей

Опубликовано 29 мая 2026, 16:30
В МГУ создали элемент для будущих квантовых нейросетейМемристор на ультрахолодных ионах
В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые физического факультета вуза совместно с коллегами из Физического института имени П. Н. Лебедева РАН разработали экспериментальный элемент памяти, который может использоваться в квантовых нейросетях. Разработка представляет собой мемристор на ультрахолодных ионах, пишет ТАСС.
Устройство совмещает функции хранения информации и вычислений. Исследователи также адаптировали параметры ионного мемристора под формат, применяемый в фотонных платформах. Это позволит использовать одни и те же алгоритмы для разных типов квантовых систем.
В пресс-службе отметили, что унификация упростит управление такими вычислительными платформами и даст возможность применять общий математический аппарат для анализа мемристивных свойств различных ионов.