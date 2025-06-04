В МГУ создали гибкий материал для рентгеновских экранов

Материал отличается высокой фотолюминесценцией — он преобразует до 98,5% излучения в свет. Кроме того, он сохраняет свои свойства при температурах до 300 градусов и не теряет эффективности даже под воздействием высоких доз рентгеновских лучей.

Главной особенностью нового материала стала его гибкость. Это особенно важно для медицинской диагностики, где датчики часто приходится размещать на участках тела с неровной или сложной формой.

Гибкие рентгеновские экраны упрощают процесс съемки и повышают точность изображений. Их можно использовать и в других сферах, где требуется надежная визуализация — от технического контроля до научных исследований.