В России
Опубликовано 21 июля 2025, 21:11
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В МГУ создали ИИ-алгоритм для поиска скрытых форм молекул

Новая система ускорит разработку лекарств и катализаторов
На химическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали алгоритм, способный находить недостающие пространственные формы молекул, что важно для точного моделирования новых соединений. Речь идет о так называемых конформациях — различных геометрических вариантах одной и той же молекулы, возникающих из-за вращения её отдельных частей.
В МГУ создали ИИ-алгоритм для поиска скрытых форм молекул

© Ferra.ru

Существующие методы не всегда выявляют все возможные варианты, что может привести к ошибкам при создании лекарств или других активных веществ. Новый подход с применением искусственного интеллекта помогает компенсировать эти недочеты.

Алгоритм сначала использует квантово-химические расчеты, чтобы изучить, как изменяется энергия молекулы при повороте её частей. После этого программа анализирует уже построенные геометрии и находит те, которые могли быть пропущены. В отличие от традиционных методов, система не ограничивается поиском лишь самой устойчивой формы, а исследует более широкий спектр возможных вариантов.

При тестировании метода на 60 молекулах почти для половины из них удалось найти до 28 новых форм, не обнаруженных другими способами. Это повышает точность моделирования и может ускорить создание органических и металлоорганических соединений с нужными свойствами.