В МГУ создали ИИ-алгоритм для поиска скрытых форм молекул

Существующие методы не всегда выявляют все возможные варианты, что может привести к ошибкам при создании лекарств или других активных веществ. Новый подход с применением искусственного интеллекта помогает компенсировать эти недочеты.

Алгоритм сначала использует квантово-химические расчеты, чтобы изучить, как изменяется энергия молекулы при повороте её частей. После этого программа анализирует уже построенные геометрии и находит те, которые могли быть пропущены. В отличие от традиционных методов, система не ограничивается поиском лишь самой устойчивой формы, а исследует более широкий спектр возможных вариантов.

При тестировании метода на 60 молекулах почти для половины из них удалось найти до 28 новых форм, не обнаруженных другими способами. Это повышает точность моделирования и может ускорить создание органических и металлоорганических соединений с нужными свойствами.