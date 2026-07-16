В МГУ создали ИИ для поиска патологий на КТ без размеченных данных

В основе подхода лежит поиск аномалий. Самообучающаяся система Screener определяет участки снимков, которые статистически отличаются от нормальных тканей. Для обучения модели использовали более 30 тыс. неразмеченных КТ-исследований, что позволило отказаться от подготовки наборов данных с заранее отмеченными заболеваниями.

Разработку проверили на четырех крупных медицинских наборах данных с признаками рака легких, пневмонии, опухолей печени и почек. По данным университета, метод показал более высокую точность по сравнению с существующими решениями для сегментации аномалий на КТ. В МГУ считают, что технология может применяться для предварительного анализа медицинских изображений и создания более универсальных систем ИИ для диагностики.