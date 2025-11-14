В МГУ создали ИИ, распознающий человека по радужке глаза даже через ресницы

Система использует нейросетевой алгоритм для построения и сопоставления ключевых точек радужной оболочки. Тестирование на базе изображений показало высокую точность распознавания и устойчивость к заслоняющим элементам глаз, включая веки и ресницы.

Новый подход можно применять в биометрических системах для автоматической идентификации личности. Метод сочетает классические математические алгоритмы и нейросетевые технологии, что повышает надежность и точность анализа изображений.

В пресс-службе отметил, что решение открывает новые возможности для усовершенствования биометрических сервисов.