В МГУ создали мультиязычную нейросеть для поиска научных статей

Теперь пользователи могут искать похожие публикации не только по ключевым словам, но и по текстам статей. Они могут задать запрос по аннотации, полному тексту статьи или по интересующей тематике, и система автоматически подберет наиболее подходящие документы, отметили в пресс-службе.

Это открытие значительно улучшит процесс поиска научной информации и сделает его более удобным для пользователей. Кроме того, модель нейросети мультиязычна, что позволяет ей эффективно работать с документами на различных языках.

Генеральный директор библиотеки elibrary.ru Геннадий Еременко отметил, что в будущем нейросеть может быть использована для других задач, таких как идентификация авторов в публикациях и тематическая классификация научных статей.