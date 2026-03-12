В России
Опубликовано 12 марта 2026, 17:46
1 мин.

В МГУ создали наносенсор для анализа воды за две минуты

Датчик проверяет семь химических компонентов
Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова создали сенсор, позволяющий быстро оценивать состав воды. Анализ проводится примерно за две минуты, тогда как лабораторные исследования могут занимать несколько дней. НИИЯФ МГУ.
В МГУ создали наносенсор для анализа воды за две минуты

© Ferra.ru

В основе устройства используются полимерные углеродные точки. Это нанометровые структуры из углерода, азота, кислорода и водорода. При поглощении направленного света они излучают сигнал на другой длине волны. Сенсор может одновременно определять семь компонентов: ионы меди, никеля, кобальта, свинца, алюминия, хрома и нитрат-ион.

Для обработки результатов применяется нейронная сеть, обученная на специальной базе данных. Алгоритм учитывает взаимодействие датчика со средой и между ионами, что повышает точность анализа. Разработчики считают, что использование системы может снизить затраты на контроль состава воды примерно в 18 раз.

Разработка выполнена специалистами лаборатории лазерной спектроскопии наносистем в жидких средах физического факультета и лаборатории адаптивных методов обработки данных

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука
,
#МГУ