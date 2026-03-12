В МГУ создали наносенсор для анализа воды за две минуты

В основе устройства используются полимерные углеродные точки. Это нанометровые структуры из углерода, азота, кислорода и водорода. При поглощении направленного света они излучают сигнал на другой длине волны. Сенсор может одновременно определять семь компонентов: ионы меди, никеля, кобальта, свинца, алюминия, хрома и нитрат-ион.

Для обработки результатов применяется нейронная сеть, обученная на специальной базе данных. Алгоритм учитывает взаимодействие датчика со средой и между ионами, что повышает точность анализа. Разработчики считают, что использование системы может снизить затраты на контроль состава воды примерно в 18 раз.

Разработка выполнена специалистами лаборатории лазерной спектроскопии наносистем в жидких средах физического факультета и лаборатории адаптивных методов обработки данных