В МГУ создали облачную базу данных о ценностях Эрмитажа

Система работает как веб-приложение с облачным хранилищем и включает сотни записей из разных источников. Встроенные инструменты автоматически сверяют данные, выявляют несоответствия и фиксируют изменения, включая пометки из архивных документов. Также используется ИИ-поиск и аналитика, которая формирует статистику по каждому объекту.

По словам специалиста исторического факультета вуза Максима Мироненко, раньше различия в написании и оформлении данных мешали сопоставлению записей, а каталожные номера не всегда удавалось объединить автоматически. Он отметил, что база будет расширяться за счет новых материалов и поможет устранить пробелы в изучении истории экспонатов.