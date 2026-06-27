В России
Опубликовано 27 июня 2026, 11:27
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В МГУ создали облачную базу данных о ценностях Эрмитажа

Система объединяет архивы
Ученые из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова разработали облачную базу данных, посвященную художественным ценностям, которые были вывезены из Эрмитажа в 1812 году. Платформа объединяет разрозненные архивные записи и помогает систематизировать информацию об экспонатах.
В МГУ создали облачную базу данных о ценностях Эрмитажа

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Система работает как веб-приложение с облачным хранилищем и включает сотни записей из разных источников. Встроенные инструменты автоматически сверяют данные, выявляют несоответствия и фиксируют изменения, включая пометки из архивных документов. Также используется ИИ-поиск и аналитика, которая формирует статистику по каждому объекту.

По словам специалиста исторического факультета вуза Максима Мироненко, раньше различия в написании и оформлении данных мешали сопоставлению записей, а каталожные номера не всегда удавалось объединить автоматически. Он отметил, что база будет расширяться за счет новых материалов и поможет устранить пробелы в изучении истории экспонатов.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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