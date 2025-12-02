В России
Опубликовано 02 декабря 2025, 21:26
1 мин.

В МГУ создали программу для выявления ошибок при чтении ДНК

Инструмент повышает точность секвенирования
В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза разработали программу, которая помогает находить ошибки при чтении ДНК. Инструмент предназначен для улучшения качества нанопорового секвенирования — метода анализа длинных цепочек нуклеиновых кислот.
В МГУ создали программу для выявления ошибок при чтении ДНК

© Ferra.ru

При таком анализе к исследуемым молекулам присоединяют искусственные последовательности. Если они прикреплены неправильно, это ухудшает данные. Новая программа, NanoporeInspect, представляет собой интерактивный веб-сервис. В него загружают файл с результатами секвенирования и указывают используемые искусственные элементы. Алгоритмы анализируют данные и показывают распределение последовательностей на графиках.

По словам соавтора работы, ведущего специалиста лаборатории математического моделирования НИВЦ МГУ Марии Григорьевой, это позволяет сразу заметить, если адаптеры установлены с ошибками или встречаются слишком редко. Особенно важна программа для SELEX-экспериментов по поиску молекул-аптамеров, где даже одна ошибка может привести к потере уникальной последовательности.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#МГУ