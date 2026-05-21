В МГУ улучшили нейросеть для анализа свойств молекул

Обычные методы машинного обучения рассматривают молекулу как сеть атомов и химических связей либо как последовательность символов. Они не учитывают напрямую более крупные элементы, например функциональные группы. Разработка анализирует структуру одновременно на уровне отдельных атомов и на уровне таких групп.

В вузе отметили, что в вычислительных экспериментах модель показала более высокую точность по сравнению с традиционными методами машинного обучения. Авторы разработки считают, что технология поможет ускорить поиск новых химических соединений с заданными характеристиками. Результаты исследования опубликованы в журнале «Journal of Chemical Information and Modeling»