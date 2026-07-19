В МГУ заявили о важности качественных данных для развития ИИ в России

По его словам, современные ИИ-агенты обрабатывают большие объемы информации, выполняют различные задачи и способны самостоятельно принимать отдельные решения. Поэтому качество данных, на которых обучаются такие системы, напрямую влияет на точность их работы.

Вайнап считает, что необходимо законодательно закрепить понятия «датасет» и «структурированная совокупность данных», а также определить их правовой статус. Это позволит передавать, продавать и обменивать такими наборами данных. По словам Вайпана, использование недостоверной информации может привести к ошибкам ИИ, включая ссылки на несуществующие документы и факты.