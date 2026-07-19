В России
Опубликовано 19 июля 2026, 09:33
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В МГУ заявили о важности качественных данных для развития ИИ в России

Эксперт призвал урегулировать оборот датасетов
Заведующий кафедрой правовой информатики, информационного и цифрового права юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Вайпан в беседе с РИА Новости сообщил, что для развития искусственного интеллекта (ИИ) и достижения технологического лидерства России необходимы качественные отечественные базы данных и четкое регулирование их использования.
В МГУ заявили о важности качественных данных для развития ИИ в России

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По его словам, современные ИИ-агенты обрабатывают большие объемы информации, выполняют различные задачи и способны самостоятельно принимать отдельные решения. Поэтому качество данных, на которых обучаются такие системы, напрямую влияет на точность их работы.

Вайнап считает, что необходимо законодательно закрепить понятия «датасет» и «структурированная совокупность данных», а также определить их правовой статус. Это позволит передавать, продавать и обменивать такими наборами данных. По словам Вайпана, использование недостоверной информации может привести к ошибкам ИИ, включая ссылки на несуществующие документы и факты.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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