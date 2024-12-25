В России
Опубликовано 25 декабря 2024, 23:51
1 мин.

В МИФИ разработали тренажер для обучения хирургов

Тренажер «Живая ткань» имитирует реальные органы и кровеносную систему
Группа ученых Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» под руководством Дениса Шимановского создала учебный тренажер «Живая ткань», предназначенный для подготовки хирургов. Этот тренажер является имитацией человеческого тела и включает органокомплексы, которые максимально точно воспроизводят внутренние органы человека.
В МИФИ разработали тренажер для обучения хирургов

© Ferra.ru

В основе тренажера лежит манекен, выполненный из пластмассы, в который помещены свиные органы, имитирующие человеческие, а также специальная жировая смесь, моделирующая висцеральный жир. Для имитации циркуляции крови в манекен встроены силиконовые трубочки с жидкостью, которая поддерживает давление, соответствующее давлению человеческой крови. Электромоторы обеспечивают движение жидкости по сосудам, создавая эффект настоящей кровеносной системы.

Будущие хирурги смогут использовать реальные инструменты для выполнения операций на этом тренажере, что позволит им отработать навыки на объекте, максимально приближенном к человеческому телу. Органокомплексы тренажера будут использоваться как расходный материал, который в будущем будут поставлять медицинским учебным заведениям и клиникам.

Разработчики тренажера Денис Шимановский и Рустам Мухамедиев выступают на демо-дне Университеского акселератора МИФИ

Разработчики тренажера Денис Шимановский и Рустам Мухамедиев выступают на демо-дне Университеского акселератора МИФИ

© МИФИ