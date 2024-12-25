В МИФИ разработали тренажер для обучения хирургов

В основе тренажера лежит манекен, выполненный из пластмассы, в который помещены свиные органы, имитирующие человеческие, а также специальная жировая смесь, моделирующая висцеральный жир. Для имитации циркуляции крови в манекен встроены силиконовые трубочки с жидкостью, которая поддерживает давление, соответствующее давлению человеческой крови. Электромоторы обеспечивают движение жидкости по сосудам, создавая эффект настоящей кровеносной системы.

Будущие хирурги смогут использовать реальные инструменты для выполнения операций на этом тренажере, что позволит им отработать навыки на объекте, максимально приближенном к человеческому телу. Органокомплексы тренажера будут использоваться как расходный материал, который в будущем будут поставлять медицинским учебным заведениям и клиникам.