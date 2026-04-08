В МИФИ создали двигатель OLGA для малых спутников на «сухой воде»

Двигатель уже продемонстрировал работоспособность в вакуумной камере. Сейчас ученые решают вопросы, связанные с утечкой рабочего вещества. Как пояснил руководитель лаборатории плазменных ракетных двигателей НИЯУ МИФИ Игорь Егоров, выбор обусловлен созданием недорогой и безопасной установки для образовательных спутников.

В отличие от традиционных систем на сжатом газе, фторкетон не токсичен и не горюч. При комнатной температуре его давление паров составляет около полуатмосферы, поэтому емкость не имеет избыточного давления и не опасна при перевозке. В космосе этого давления достаточно для создания тяги. Первым носителем станет спутник «Сварог-1» для мониторинга гамма-излучения, отметил Егоров.