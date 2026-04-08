08 апреля 2026
В МИФИ создали двигатель OLGA для малых спутников на «сухой воде»Установка безопасна при транспортировке
В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» сообщили, что ученые вуза разработали двигатель OLGA для малых космических аппаратов. Установка работает на фторкетоне, известном как «сухая вода». Ранее вещество применялось для пожаротушения в серверных и библиотеках, пишет ТАСС.
Двигатель уже продемонстрировал работоспособность в вакуумной камере. Сейчас ученые решают вопросы, связанные с утечкой рабочего вещества. Как пояснил руководитель лаборатории плазменных ракетных двигателей НИЯУ МИФИ Игорь Егоров, выбор обусловлен созданием недорогой и безопасной установки для образовательных спутников.
В отличие от традиционных систем на сжатом газе, фторкетон не токсичен и не горюч. При комнатной температуре его давление паров составляет около полуатмосферы, поэтому емкость не имеет избыточного давления и не опасна при перевозке. В космосе этого давления достаточно для создания тяги. Первым носителем станет спутник «Сварог-1» для мониторинга гамма-излучения, отметил Егоров.