В МИФИ создали ИИ-помощника для лечения аритмии

При этом нарушении сердечного ритма сигналы в сердце распространяются неравномерно и формируют хаотичные вихри. Во время операции врачи используют специальные катетеры, считывающие электрические сигналы с внутренней поверхности сердца. На основе этих данных строится схема распространения возбуждения, отметили в вузе.

Новая система позволяет математически моделировать движение фронта возбуждения с учетом индивидуальных параметров пациента, включая геометрию предсердий и наличие фиброзной ткани. Также программа способна прогнозировать изменения после операции и оценивать ее возможную эффективность. По данным разработчиков, технология поможет сократить время вмешательства и сделать лечение более персонализированным.