В МИФИ создали ИИ-помощника для лечения аритмии

Опубликовано 28 мая 2026, 10:51
В МИФИ создали ИИ-помощника для лечения аритмииСистема анализирует работу сердца пациента
В НИЯУ «МИФИ» сообщили, что ученые вуза разработали цифровую систему поддержки принятия решений для кардиологов и аритмологов. Решение на базе искусственного интеллекта (ИИ) предназначено для работы с пациентами, страдающими мерцательной аритмией, пишет ТАСС.
При этом нарушении сердечного ритма сигналы в сердце распространяются неравномерно и формируют хаотичные вихри. Во время операции врачи используют специальные катетеры, считывающие электрические сигналы с внутренней поверхности сердца. На основе этих данных строится схема распространения возбуждения, отметили в вузе.
Новая система позволяет математически моделировать движение фронта возбуждения с учетом индивидуальных параметров пациента, включая геометрию предсердий и наличие фиброзной ткани. Также программа способна прогнозировать изменения после операции и оценивать ее возможную эффективность. По данным разработчиков, технология поможет сократить время вмешательства и сделать лечение более персонализированным.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
