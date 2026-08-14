В МИФИ создали лазерный фонограф для старинных восковых записей

По словам члена авторского коллектива, научного сотрудника лаборатории лазерной диагностики Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Андрея Михайлюка, вместо иглы применяется полупроводниковый лазер. Система обратной связи в реальном времени корректирует положение луча по отражению от поверхности, включая участки с искривленной звуковой дорожкой. Мощность лазера подобрана так, чтобы не нагревать и не повреждать воск. При этом луч фокусируется не полностью, что снижает появление посторонних шумов.

Разработку планируют испытать на большой партии валиков. После этого специалисты намерены начать оцифровку исторических записей, включая материалы фольклорных экспедиций и сохранившиеся голоса известных деятелей. Также планируется создать общедоступную аудиоколлекцию, отметили в пресс-службе.