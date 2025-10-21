В МИФИ создали систему для ранней диагностики меланомы

Система объединяет портативный аппарат для съёмки новообразований и программное обеспечение с нейросетью, которая анализирует изображения. Алгоритм оценивает форму, цвет, структуру и границы пятен, после чего присваивает уровень риска — от низкого до высокого. Врач получает готовый результат с визуальными подсказками, что помогает сократить время диагностики и снизить вероятность ошибки.

Комплекс ориентирован на российскую систему здравоохранения и может использоваться в отдалённых районах, где нет специалистов-дерматологов. Он предназначен для проведения первичного скрининга и своевременного направления пациентов в профильные центры.

По данным разработчиков, точность системы на тестовых данных достигает 97%. Алгоритм продолжает обучаться на обезличенных изображениях, а полученная от врачей обратная связь используется для улучшения интерфейса и повышения надёжности.