В МИФИ создали виртуальные двойники промышленных машин

Опубликовано 13 сентября 2024, 13:591 мин.
В МИФИ создали виртуальные двойники промышленных машинДля обучения и подготовки специалистов
На базе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ создан уникальный парк виртуальных двойников промышленных машин и оборудования. Эта разработка, включающая цифровые копии робота-манипулятора, 3D-принтера, гравера и других устройств, будет представлена на Международном технологическом конгрессе в Москве.
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В пресс-службе вуза сообщили, что ученые кафедры конструирования приборов и установок Института физико-технических систем МИФИ использовали 3D-сканирование и алгоритмическое описание для создания виртуальных моделей. Эти двойники предназначены для образовательных и производственных целей, позволяя студентам изучать устройства без необходимости работы с реальным оборудованием, что снижает риски и затраты.
По словам Михаила Толстова, ведущего инженера кафедры, проект направлен на улучшение процесса разработки сложного оборудования и подготовку квалифицированных специалистов. В будущем планируется создание библиотеки виртуального оборудования, включая новые модели и разработки от других партнеров.