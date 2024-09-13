В МИФИ создали виртуальные двойники промышленных машин

В пресс-службе вуза сообщили, что ученые кафедры конструирования приборов и установок Института физико-технических систем МИФИ использовали 3D-сканирование и алгоритмическое описание для создания виртуальных моделей. Эти двойники предназначены для образовательных и производственных целей, позволяя студентам изучать устройства без необходимости работы с реальным оборудованием, что снижает риски и затраты.

По словам Михаила Толстова, ведущего инженера кафедры, проект направлен на улучшение процесса разработки сложного оборудования и подготовку квалифицированных специалистов. В будущем планируется создание библиотеки виртуального оборудования, включая новые модели и разработки от других партнеров.