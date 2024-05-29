В Минцифры объяснили введение платы за использование зарубежного ПО

По словам Шадаева, переход на российский софт требует финансирования, в то время как зарубежный софт доступен бесплатно. Он выразил мнение о необходимости выравнивания этой ситуации путем введения соответствующей платы.

Также было объявлено о планах вывести все законы, регулирующие цифровую сферу в России, в один общий кодекс. Это позволит упростить систему регулирования и сделать ее более унифицированной.