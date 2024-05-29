В Минцифры объяснили введение платы за использование зарубежного ПО

Опубликовано 29 мая 2024, 15:45
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В Минцифры объяснили введение платы за использование зарубежного ПОДля выравнивания условий для российских разработчиков
Глава Минцифры Максут Шадаев высказал мнение о необходимости введения платы за использование зарубежного программного обеспечения (ПО) в России. Он отметил, что с уходом зарубежных поставщиков ПО и нахождением отечественных альтернатив стало возможным использовать иностранный софт бесплатно, что создает неравные условия для российских разработчиков.
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По словам Шадаева, переход на российский софт требует финансирования, в то время как зарубежный софт доступен бесплатно. Он выразил мнение о необходимости выравнивания этой ситуации путем введения соответствующей платы.
Также было объявлено о планах вывести все законы, регулирующие цифровую сферу в России, в один общий кодекс. Это позволит упростить систему регулирования и сделать ее более унифицированной.