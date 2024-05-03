В Минцифры предложили штрафовать операторов за нарушение услуг мобильной связи

Опубликовано 03 мая 2024, 14:59
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В Минцифры предложили штрафовать операторов за нарушение услуг мобильной связиИностранным гражданам
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило внести изменения в административные правонарушения, предусматривающие штрафы для операторов мобильной связи за некорректное предоставление услуг иностранным гражданам. Предложенный штраф может составить от одного до двух миллионов рублей для юридических лиц.
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Этот законопроект ставит целью ужесточить нормы и контроль в сфере предоставления услуг связи для иностранных граждан. Он также направлен на уменьшение числа зарегистрированных сотовых номеров на одного иностранца, ограничивая эту цифру десятью номерами на человека.
Кроме того, в рамках предложения министерства, иностранные граждане будут обязаны проходить процедуру биометрической идентификации для приобретения сим-карты. Для заключения договора на услуги связи также потребуется регистрация в Единой биометрической системе. Дополнительно, информация о всех зарегистрированных номерах будет доступна гражданам через портал «Госуслуги», что позволит контролировать и управлять своими номерами более эффективно.