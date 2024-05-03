В Минцифры предложили штрафовать операторов за нарушение услуг мобильной связи

Этот законопроект ставит целью ужесточить нормы и контроль в сфере предоставления услуг связи для иностранных граждан. Он также направлен на уменьшение числа зарегистрированных сотовых номеров на одного иностранца, ограничивая эту цифру десятью номерами на человека.

Кроме того, в рамках предложения министерства, иностранные граждане будут обязаны проходить процедуру биометрической идентификации для приобретения сим-карты. Для заключения договора на услуги связи также потребуется регистрация в Единой биометрической системе. Дополнительно, информация о всех зарегистрированных номерах будет доступна гражданам через портал «Госуслуги», что позволит контролировать и управлять своими номерами более эффективно.