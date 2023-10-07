В Минцифры предложили утвердить правила использования цифрового паспортаНа законодательном уровне
В Минцифры предложили утвердить правила использования цифрового паспорта на законодательном уровне, пишет ведомство на своем официальном сайте.
Предполагается, что с помощью цифрового паспорта можно будет подтверждать личность в магазинах при покупке алкоголя или сигарет, в банках, при посадке на поезда, в музеях, если у мероприятия есть возрастное ограничение, а также при получении государственных услуг и услуг операторов сотовой связи.
Также в дальнейшем планируется, что можно будет показывать электронный паспорт для входа через пропускную систему в офисный центр, на отправке и получении посты, а также для подтверждения права на льготу или бесплатное обслуживание, говорится в сообщении Министерства.
Во время проверки в приложении будут показываться только нужные данные, пишет
При проверке будут отображаться только необходимые данные. Например, продавец табачного магазина или билетёр в кино увидит только фото и сведения о возрасте, а проводник поезда — фото, серию и номер вашего паспорта, чтобы сверить их с данными, указанными в билете.
В сообщении уточняется, что бумажный документ не теряет своей силы, а использовании цифрового документа осуществляется на добровольной основе.