В Минцифры предложили утвердить правила использования цифрового паспорта

Предполагается, что с помощью цифрового паспорта можно будет подтверждать личность в магазинах при покупке алкоголя или сигарет, в банках, при посадке на поезда, в музеях, если у мероприятия есть возрастное ограничение, а также при получении государственных услуг и услуг операторов сотовой связи.

Также в дальнейшем планируется, что можно будет показывать электронный паспорт для входа через пропускную систему в офисный центр, на отправке и получении посты, а также для подтверждения права на льготу или бесплатное обслуживание, говорится в сообщении Министерства.

Во время проверки в приложении будут показываться только нужные данные, пишет