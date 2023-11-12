В Минцифры рассказали какие VPN-сервисы попадут под блокировку

В ответе ведомства на обращение фракции "Новые люди" говорится, что блокирование определенных VPN-сервисов и VPN-протоколов для мобильных сетей связи будет осуществляться на основе принятого решения экспертной комиссии.

Постановлением правительства предусмотрено, что затруднение ограничения доступа к информации в интернете, который подлежит блокировке в соответствии с законом, рассматривается как угроза безопасности функционирования сети.

Ранее мы сообщали, что директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев рассказал, что в России заблокировано 167 VPN-сервисов и более 200 почтовых сервисов с 2021 года.