В Минцифры рассказали о потенциале в разработке отечественного ПО

Опубликовано 20 марта 2024, 22:34
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В Минцифры рассказали о потенциале в разработке отечественного ПОИ о нюансах
Екатерина Ларина, руководитель отдела развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества в Министерстве Цифрового Развития, утверждает, что Россия имеет все необходимое для создания собственного программного обеспечения (ПО) и оборудования. Однако, она отмечает, что запуск серийного производства сталкивается с определенными проблемами.
По ее словам, основная проблема заключается в недостаточном спросе на такие продукты из-за ограниченности рынка. Это затрудняет производителям удерживать конкурентоспособные цены и вести эффективное производство.
Ларина подчеркивает, что данная задача требует внимания со стороны всех участников процесса разработки государственных мер поддержки импортозамещения. Она призывает к совместным усилиям для создания благоприятных условий для развития отечественных технологий и программного обеспечения, что, в свою очередь, может способствовать укреплению российского IT-сектора и уменьшению зависимости от импортных продуктов.