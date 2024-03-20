В Минцифры рассказали о потенциале в разработке отечественного ПО

По ее словам, основная проблема заключается в недостаточном спросе на такие продукты из-за ограниченности рынка. Это затрудняет производителям удерживать конкурентоспособные цены и вести эффективное производство.

Ларина подчеркивает, что данная задача требует внимания со стороны всех участников процесса разработки государственных мер поддержки импортозамещения. Она призывает к совместным усилиям для создания благоприятных условий для развития отечественных технологий и программного обеспечения, что, в свою очередь, может способствовать укреплению российского IT-сектора и уменьшению зависимости от импортных продуктов.