В Минцифры сообщили, что мессенджер Max полностью работает на серверах в России

Сейчас Max предлагает пользователям обширный функционал: передачу файлов до 4 ГБ, аудио- и видеозвонки с поддержкой нестабильного интернета, групповые видеоконференции без ограничений по времени, а также денежные переводы в чатах. В мессенджер интегрирован ИИ-помощник GigaChat 2.0 и мини-приложения российских разработчиков.

В ближайшее время в Max появятся новые возможности. Пользователи смогут авторизоваться на «Госуслугах» прямо из мессенджера, использовать цифровой ID для подтверждения личности и сервис «Госключ» для электронного подписания документов. Также планируется внедрение образовательных функций для удобного взаимодействия учителей, учеников и родителей.

Как отмечают в Минцифры, развитие национального мессенджера направлено на создание безопасной цифровой среды, где граждане смогут общаться, получать государственные услуги и совершать платежи без риска утечки данных за пределы страны.