В Минобрнауки заявили о росте числа молодых ученых в России

В Минобрнауки заявили о росте числа молодых ученых в РоссииНа 537 человек
Россия продолжает увеличивать число молодых ученых, свидетельствует отчет Минобрнауки. По данным исследования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2022 году число ученых до 30 лет увеличилось на 537 человек по сравнению с предыдущим годом, пишет РИА Новости.
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Этот тренд отражает успешные усилия по омоложению научных кадров в России. Также заметен прирост в возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет.
Общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками, увеличилась на 7,2 тысячи человек, достигнув отметки в 669 870 человек. Этот рост произошел за счет увеличения численности исследователей, техников и вспомогательного персонала.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что увеличение числа молодых ученых - важный сигнал, свидетельствующий об эффективности программ государственной поддержки высшей школы и научных институтов.