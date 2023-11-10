В Минобрнауки заявили о росте числа молодых ученых в России

Этот тренд отражает успешные усилия по омоложению научных кадров в России. Также заметен прирост в возрастных группах 30-39 лет и 40-49 лет.

Общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками, увеличилась на 7,2 тысячи человек, достигнув отметки в 669 870 человек. Этот рост произошел за счет увеличения численности исследователей, техников и вспомогательного персонала.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что увеличение числа молодых ученых - важный сигнал, свидетельствующий об эффективности программ государственной поддержки высшей школы и научных институтов.