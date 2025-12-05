В Минпромторге рассказали о создании производства фотонных чипов в Москве

Опубликовано 05 декабря 2025, 22:051 мин.
В Минпромторге рассказали о создании производства фотонных чипов в МосквеМощность нового комплекса составит до 500 тысяч чипов в год
В особой экономической зоне «Технополис Москва» запустили производства фотонных интегральных схем. Производственные мощности размещены на базе Московского центра фотоники и позволяют выпускать до 2 тысяч производственных пластин в год, что эквивалентно до 500 тысяч фотонных чипов, в зависимости от их типа и назначения.
Как заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, создание этого предприятия позволит России заместить критический импорт зарубежных компонентов для высокоскоростной передачи и обработки данных. Эти чипы являются ключевым элементом для построения современной телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры, а также развития сенсорики.
На поддержку данной технологии Минпромторг выделит 2,512 миллиарда рублей в форме субсидий. Алиханов отметил, что развитие этой индустриальной ниши рассматривается в мире как одна из основ будущей цифровой экономики.