В Минпромторге рассказали о создании производства фотонных чипов в Москве

Как заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, создание этого предприятия позволит России заместить критический импорт зарубежных компонентов для высокоскоростной передачи и обработки данных. Эти чипы являются ключевым элементом для построения современной телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры, а также развития сенсорики.

На поддержку данной технологии Минпромторг выделит 2,512 миллиарда рублей в форме субсидий. Алиханов отметил, что развитие этой индустриальной ниши рассматривается в мире как одна из основ будущей цифровой экономики.