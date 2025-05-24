В Минпромторге России рассказали, как роботы изменят экономику России

Особое внимание уделяется беспилотным технологиям, которые считаются одним из ключевых факторов ускорения роста экономики и перехода на новые модели производства. Главная задача — создать условия, при которых роботы смогут самостоятельно производить других роботов. Это позволит не только увеличить масштаб производства, но и сделать его более современным и технологичным.

Такая концепция, по словам Шпака, является новой промышленной парадигмой, которая способна стать драйвером экономического развития в будущем. Массовое использование роботов создаст условия для повышения конкурентоспособности и эффективности предприятий.