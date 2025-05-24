В Минпромторге России рассказали, как роботы изменят экономику России

Опубликовано 24 мая 2025, 20:591 мин.
В Минпромторге России рассказали, как роботы изменят экономику РоссииРоботы смогут производить сами себя — новый этап промышленности
Заместитель главы Минпромторга России Василий Шпак рассказал о перспективах массового внедрения роботов в экономику страны. По его мнению, широкое использование роботизированных технологий значительно повысит эффективность промышленного производства и экономики в целом.
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Особое внимание уделяется беспилотным технологиям, которые считаются одним из ключевых факторов ускорения роста экономики и перехода на новые модели производства. Главная задача — создать условия, при которых роботы смогут самостоятельно производить других роботов. Это позволит не только увеличить масштаб производства, но и сделать его более современным и технологичным.
Такая концепция, по словам Шпака, является новой промышленной парадигмой, которая способна стать драйвером экономического развития в будущем. Массовое использование роботов создаст условия для повышения конкурентоспособности и эффективности предприятий.