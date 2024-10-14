В Минтрансе РФ предложили оснащать мусоровозы спутниковой навигацией

Опубликовано 14 октября 2024, 18:161 мин.
В Минтрансе РФ предложили оснащать мусоровозы спутниковой навигациейНовая инициатива для контроля за вывозом отходов
Министерство транспорта Российской Федерации предложило оснастить транспортные средства для перевозки твердых коммунальных отходов (ТКО) аппаратурой спутниковой навигации. Соответствующий проект постановления уже размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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Основная цель данной инициативы — автоматизированный сбор информации о транспортировке отходов, что поможет предотвратить их вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. Особенно это касается случаев, когда отходы выгружаются вне оборудованных полигонов. Транспорт будет подключен к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», что обеспечит постоянный мониторинг навигационной информации.
В ведомстве сообщили, что в России на данный момент в сфере обращения с ТКО функционирует около 23 тысяч транспортных средств, включая более 15 тысяч мусоровозов. Ранее, в 2011 году, было принято решение Таможенного союза об обязательном оснащении мусоровозов спутниковой навигацией, однако порядок ее установки до сих пор не был определен.