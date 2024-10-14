В Минтрансе РФ предложили оснащать мусоровозы спутниковой навигацией

Основная цель данной инициативы — автоматизированный сбор информации о транспортировке отходов, что поможет предотвратить их вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. Особенно это касается случаев, когда отходы выгружаются вне оборудованных полигонов. Транспорт будет подключен к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», что обеспечит постоянный мониторинг навигационной информации.

В ведомстве сообщили, что в России на данный момент в сфере обращения с ТКО функционирует около 23 тысяч транспортных средств, включая более 15 тысяч мусоровозов. Ранее, в 2011 году, было принято решение Таможенного союза об обязательном оснащении мусоровозов спутниковой навигацией, однако порядок ее установки до сих пор не был определен.