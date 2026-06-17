В Минтрансе заявили о высокой доле российского ПО в транспортной отрасли

Опубликовано 17 июня 2026, 16:131 мин.
В Минтрансе заявили о высокой доле российского ПО в транспортной отраслиИмпортозамещение достигло до 100%
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин в рамках заседании комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил, что в транспортной отрасли средняя доля отечественного программного обеспечения составляет 70%, а по отдельным направлениям достигает 100%.
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По словам Никитина, в авиационной сфере уже действует российская система управления воздушным движением, включающая 14 центров и построенная на отечественном оборудовании и технологиях. Также за три месяца удалось заменить зарубежные системы бронирования авиабилетов, что обеспечило непрерывную работу авиационной отрасли.
Министр отметил, что 75% транспортной системы России уже функционируют в цифровом формате. Кроме того, почти половина организаций отрасли применяет технологии искусственного интеллекта.
Ранее министр энергетики Сергей Цивилев в рамках ПМЭФ-2026 сообщил, что в российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) доля оборудования отечественного производства превысила 77%.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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