В Минтрансе заявили о высокой доле российского ПО в транспортной отрасли

По словам Никитина, в авиационной сфере уже действует российская система управления воздушным движением, включающая 14 центров и построенная на отечественном оборудовании и технологиях. Также за три месяца удалось заменить зарубежные системы бронирования авиабилетов, что обеспечило непрерывную работу авиационной отрасли.

Министр отметил, что 75% транспортной системы России уже функционируют в цифровом формате. Кроме того, почти половина организаций отрасли применяет технологии искусственного интеллекта.

Ранее министр энергетики Сергей Цивилев в рамках ПМЭФ-2026 сообщил, что в российском топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) доля оборудования отечественного производства превысила 77%.