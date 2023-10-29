В Минздраве рассказали о подъеме заболеваемости гриппом в регионах России

В Минздраве рассказали о подъеме заболеваемости гриппом в регионах РоссииИ COVID-19
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе своей рабочей поездки в Адыгею рассказал, что заболеваемость гриппом и COVID-19 возрастает в нескольких регионах России, передает ТАСС.
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Есть в ряде субъектов Российской Федерации подъем заболеваемости - как респираторными заболеваниями, так и ковидом. Необходимо сейчас своевременно пройти вакцинацию против гриппа ... . Сейчас идут клинические исследования по новому антигенному составу вакцины "Спутник", в самое ближайшее время они будут завершены, планируем, что новая вакцина будет доступна. Рост есть, он медленный"
В свете этого министр призвал граждан быть бдительными, соблюдать меры профилактики, и, по возможности, пройти вакцинацию как от гриппа, так и от COVID-19. В настоящее время вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов защиты от заболеваний, и власти призывают граждан не пренебрегать этой мерой предосторожности.
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