В Минздраве рассказали о подъеме заболеваемости гриппом в регионах России

В свете этого министр призвал граждан быть бдительными, соблюдать меры профилактики, и, по возможности, пройти вакцинацию как от гриппа, так и от COVID-19. В настоящее время вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов защиты от заболеваний, и власти призывают граждан не пренебрегать этой мерой предосторожности.

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