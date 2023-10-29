В Минздраве рассказали о развитии инсульта в России

Острый ишемический инсульт, являющийся одной из основных причин смертности и инвалидности по всему миру, можно предотвратить с помощью профилактики и тщательного медицинского контроля. Скворцова подчеркнула важность "терапевтического окна" на ранних этапах развития инсульта. В этот период, который длится 3-4 часа после сосудистой катастрофы, терапия наиболее эффективна и может предотвратить необратимые повреждения мозга.

По словам Вероники Скворцовой, Федеральный медико-биологический агентство России (ФМБА) обладает уникальными компетенциями в области лечения нарушений мозгового кровообращения и нейрореабилитации. У ФМБА есть сильная клиническая и научная база, а также современное оборудование для точной диагностики органов и тканей с использованием методов, таких как магнитно-резонансная томография и мультиспиральная компьютерная томография.