В Минздраве рассказали о развитии инсульта в России

В Минздраве рассказали о развитии инсульта в РоссииИнсульт становится все более молодым явлением
Инсульт становится все более молодым явлением в России, причем с каждым годом растет риск этого серьезного заболевания. Глава Федерального медико-биологического агентства России, Вероника Скворцова, подчеркнула, что от 5% до 8% случаев инсульта происходят у людей моложе 45 лет. Более того, с каждыми десятью годами риск инсульта увеличивается в три раза, пишет РИА Новости.
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Острый ишемический инсульт, являющийся одной из основных причин смертности и инвалидности по всему миру, можно предотвратить с помощью профилактики и тщательного медицинского контроля. Скворцова подчеркнула важность "терапевтического окна" на ранних этапах развития инсульта. В этот период, который длится 3-4 часа после сосудистой катастрофы, терапия наиболее эффективна и может предотвратить необратимые повреждения мозга.
По словам Вероники Скворцовой, Федеральный медико-биологический агентство России (ФМБА) обладает уникальными компетенциями в области лечения нарушений мозгового кровообращения и нейрореабилитации. У ФМБА есть сильная клиническая и научная база, а также современное оборудование для точной диагностики органов и тканей с использованием методов, таких как магнитно-резонансная томография и мультиспиральная компьютерная томография.