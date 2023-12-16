В Минздраве рассказали о роли искусственного интеллекта в лечении

В Минздраве рассказали о роли искусственного интеллекта в леченииИИ не панацея
Медицина все сильнее опирается на искусственный интеллект (ИИ) для обработки данных и постановки диагнозов, но решения о лечении должны оставаться за врачами. Мария Воронцова, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России, утверждает, что хотя технологии искусственного интеллекта сыграют ключевую роль в медицине, они будут служить вспомогательным инструментом, пишет РИА Новости.
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В интервью проекту Medtech. Moscow в социальной сети VK, Воронцова подчеркнула, что искусственный интеллект поможет в обработке огромных объемов информации о пациентах, но окончательное решение по диагнозу и лечению должен принимать человек.
Она выразила убеждение, что несмотря на полезность технологий ИИ, они не являются универсальным решением. Врачи видят ИИ как ценный инструмент, но не панацею, отмечая важность человеческого вмешательства в конечные решения в медицине.