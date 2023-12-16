В Минздраве рассказали о роли искусственного интеллекта в лечении

В интервью проекту Medtech. Moscow в социальной сети VK, Воронцова подчеркнула, что искусственный интеллект поможет в обработке огромных объемов информации о пациентах, но окончательное решение по диагнозу и лечению должен принимать человек.

Она выразила убеждение, что несмотря на полезность технологий ИИ, они не являются универсальным решением. Врачи видят ИИ как ценный инструмент, но не панацею, отмечая важность человеческого вмешательства в конечные решения в медицине.