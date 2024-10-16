В МИРЭА разработали спутниковую аппаратуру для передачи данных

Созданный комплекс научной аппаратуры будет установлен на спутник, разработанный компанией «Геоскан». Он обеспечит исследование параметров тропосферы и ионосферы, а также проведет эксперимент по межспутниковой связи. Запуск аппарата запланирован на ноябрь в рамках программы «Дежурный по планете», отметили в пресс-службе.

По словам доцента кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Владимира Скрипачева, полученная информация будет важна как для научных исследований, так и для образовательных целей. Данные о дистанционном зондировании Земли, параметры околоземного космического пространства и метеоявления помогут студентам в изучении радиоволн и динамики атмосферных условий. Ожидается, что срок активного использования спутника составит около трех лет, предоставляя студентам возможности для практического применения знаний в различных научных областях.