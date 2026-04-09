В МИСИС разработали алюминиевый композит для 3D-печати

Ученые применили двухэтапную технологию. Сначала методом низкоэнергетического планетарного шарового измельчения они получили порошок силумина с добавлением наночастиц карбида вольфрама. Оптимальная доля карбида составила 1% от массы. Прочность материала при растяжении достигла около 400 мегапаскалей при удлинении на четыре процента. Сейчас образцы проходят испытания облучением ионами криптона с энергией 147 мегаэлектронвольт.

На втором этапе исследователи изучили, как меняется материал при 3D печати. По словам старшего научного сотрудника Андрея Непапушева, в нем образуются новые фазы: метастабильный бета-вольфрам и интерметаллид алюминия и вольфрама, которые дополнительно усиливают сплав.