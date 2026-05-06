В МИСИС создали алюминиевый сплав с высокой теплопроводностью для электроники

06 мая 2026, 15:55
В МИСИС создали алюминиевый сплав с высокой теплопроводностью для электроникиМатериал сочетает прочность и теплопроводность
В пресс-службе НИТУ МИСИС сообщили, что ученые вуза разработали и запатентовали алюминиевый сплав, предназначенный для литых деталей и систем теплоотвода. Материал рассчитан на применение в компактной электронике и конструкциях, где важны прочность и эффективное охлаждение, пишет ТАСС.
По словам директора инжинирингового центра литейных технологий и материалов вуза Андрея Колтыгина, в состав сплава входят алюминий, цинк и кальций, обеспечивающие литейные свойства без заметного снижения теплопроводности. Дополнительно введены скандий и цирконий в малых количествах. Их соотношение подбиралось экспериментально для повышения прочности при сохранении способности отводить тепло.
Исследования позволили определить оптимальные пропорции компонентов. В результате сплав сохраняет механическую устойчивость и подходит для изготовления сложных форм методом литья, отметили в пресс-службе.