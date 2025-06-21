В Мордовии наладили выпуск лекарств от редких болезней

Опубликовано 21 июня 2025, 22:231 мин.
В Мордовии наладили выпуск лекарств от редких болезнейРегион расширяет фармацевтическое производство и исследовательскую базу
Мордовия активно развивает собственное производство лекарств от редких заболеваний, включая полный цикл — от научных исследований до выпуска готовой продукции. В этом участвуют как научные учреждения, так и предприятия региона.
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Исследования ведутся в Мордовском университете совместно с фармацевтической компанией «Промомед». Ранее подобные работы часто проводились за рубежом, но теперь значительная часть научной и производственной деятельности локализована внутри страны. Это позволяет ежегодно запускать до десяти новых препаратов, в том числе для лечения диабета и онкологии.
Ключевым предприятием региона в этой сфере является завод «Биохимик», входящий в структуру «Промомед». Он делает ставку на инновации и производство современных препаратов. Часть из них уже получила государственную регистрацию, что позволяет использовать их в медицинской практике.