В Московской области увеличилось производство медицинской продукции на 19,9%

В частности, производство фармацевтических субстанций возросло почти на 14%, а производство лекарственных препаратов и медицинских материалов — на 20,3%, согласно данным ведомства.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в рамках укрепления технологического суверенитета государства запланирована реализация пяти проектов импортозамещения.

Эти проекты включают в себя строительство и модернизацию предприятий в сфере фармацевтики и медицины в Подмосковье, общий объем инвестиций в которые превышает 7 миллиардов рублей на текущий год.