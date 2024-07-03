Опубликовано 03 июля 2024, 22:44
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В Московской области увеличилось производство медицинской продукции на 19,9%В сравнении с прошлым годом
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в Московской области значительно увеличилось за первые пять месяцев 2024 года. По данным министерства инвестиций, промышленности и науки региона, производство выросло на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В частности, производство фармацевтических субстанций возросло почти на 14%, а производство лекарственных препаратов и медицинских материалов — на 20,3%, согласно данным ведомства.
Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что в рамках укрепления технологического суверенитета государства запланирована реализация пяти проектов импортозамещения.
Эти проекты включают в себя строительство и модернизацию предприятий в сфере фармацевтики и медицины в Подмосковье, общий объем инвестиций в которые превышает 7 миллиардов рублей на текущий год.