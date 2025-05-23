В Московской области заработает помощник для бизнеса на основе ИИ

Разработка реализуется в сотрудничестве с компанией «Яндекс». Как пояснила Зиновьева, идею подсказали сами представители бизнеса — после проведенного опроса стало ясно, что многим сложно разобраться в существующих мерах поддержки.

Новая система будет работать в режиме реального времени и поможет предпринимателям получать информацию о возможностях получения льготных займов, наличии свободных земельных участков, размещении индустриальных парков и других ресурсах, доступных в регионе.

Запуск сервиса планируется приурочить к Петербургскому международному экономическому форуму, который традиционно проходит в начале лета.