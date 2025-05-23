В Московской области заработает помощник для бизнеса на основе ИИ

Опубликовано 23 мая 2025, 10:281 мин.
В Московской области заработает помощник для бизнеса на основе ИИЗапуск приурочен к Петербургскому экономическому форуму
В Московской области в ближайшее время заработает цифровой помощник с искусственным интеллектом (ИИ), созданный специально для предпринимателей. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева на заседании Мособлдумы.
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Разработка реализуется в сотрудничестве с компанией «Яндекс». Как пояснила Зиновьева, идею подсказали сами представители бизнеса — после проведенного опроса стало ясно, что многим сложно разобраться в существующих мерах поддержки.
Новая система будет работать в режиме реального времени и поможет предпринимателям получать информацию о возможностях получения льготных займов, наличии свободных земельных участков, размещении индустриальных парков и других ресурсах, доступных в регионе.
Запуск сервиса планируется приурочить к Петербургскому международному экономическому форуму, который традиционно проходит в начале лета.