В Московском авиационном институте пообещали создать "технологии будущего"И назвали важные факторы конкурентоспособности
Ректор Московского авиационного института (МАИ) Михаил Погосян подчеркнул приоритетную направленность университета на разработку технологий будущего. На III конгрессе молодых ученых он отметил значимость внедрения композиционных материалов, электрификации инженерных систем и развития беспилотных авиационных комплексов, пишет ТАСС.
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Погосян подчеркнул важность подготовки специалистов, ориентированных на будущие инновации, не только в области инженерии, но и в роли лидеров перемен в отрасли. Утверждая, что образовательные учреждения должны задавать направление развития технологий, ректор МАИ выделил математическое моделирование и электрификацию инженерных систем как важные факторы конкурентоспособности в индустрии.
Он также отметил, что современный самолет - это высокотехнологичный летающий компьютер. Переход к беспилотной авиации предполагает постепенные изменения, начиная с гражданских самолетов с одним членом экипажа, существенно зависящих от уровня технологической оснащенности бортового оборудования и систем управления.