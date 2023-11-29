В Московском авиационном институте пообещали создать "технологии будущего"

Погосян подчеркнул важность подготовки специалистов, ориентированных на будущие инновации, не только в области инженерии, но и в роли лидеров перемен в отрасли. Утверждая, что образовательные учреждения должны задавать направление развития технологий, ректор МАИ выделил математическое моделирование и электрификацию инженерных систем как важные факторы конкурентоспособности в индустрии.

Он также отметил, что современный самолет - это высокотехнологичный летающий компьютер. Переход к беспилотной авиации предполагает постепенные изменения, начиная с гражданских самолетов с одним членом экипажа, существенно зависящих от уровня технологической оснащенности бортового оборудования и систем управления.