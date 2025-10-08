В московском беспилотном трамвае появился нейроголос

Пассажиры слышат приветствие, сообщение об уникальности трамвая, названия остановок, напоминания о вежливости и правила пользования транспортом. Перед каждым объявлением звучат элементы аудиобренда московского транспорта, что помогает пассажирам сконцентрировать внимание.

Как отметили в транспортом комплексе, внедрение речевых технологий соответствует задаче по применению инновационных решений в городском транспорте. Ранее нейроголос уже использовался в цифровой стойке «Живое общение» и чат-боте Александры, а сейчас продолжает тестироваться на Сокольнической линии метро.

Новая технология синтеза речи позволяет быстро обновлять и менять аудиосообщения. Для создания звуковой дорожки достаточно подготовить текст, загрузить его в программу и настроить параметры воспроизведения, включая паузы, тембр, громкость и скорость речи.