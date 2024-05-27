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В России
Опубликовано 27 мая 2024, 21:45
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В московском индустриальном парке пройдут испытания беспилотников

Будет проведено около 1850 полетов
В индустриальном парке «Руднево» в Москве стартовал эксперимент по тестированию беспилотных авиационных систем (БАС). Новый правовой режим позволит Федеральному центру БАС и другим участникам развивать технологии беспилотных летательных аппаратов.
В московском индустриальном парке пройдут испытания беспилотников

© Ferra.ru

На площадке «Руднево» будет создана вся необходимая инфраструктура, включая лаборатории и испытательные комплексы. В проекте участвуют восемь компаний, таких как «Геоскан» и «Газпромнефть-Снабжение». В течение трёх лет планируется провести не менее 1850 полетов дронов с максимальной взлетной массой до 30 килограммов.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что это важный шаг для улучшения качества и безопасности беспилотных полетов. Экспериментальный правовой режим ускорит внедрение инноваций и позволит компаниям оперативно совершенствовать свои технологии.

Реализация проекта будет проходить под контролем Минтранса и Минэкономразвития России. Это также способствует выполнению целей национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного президентом РФ.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#беспилотник
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#технологии