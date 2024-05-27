В московском индустриальном парке пройдут испытания беспилотников

На площадке «Руднево» будет создана вся необходимая инфраструктура, включая лаборатории и испытательные комплексы. В проекте участвуют восемь компаний, таких как «Геоскан» и «Газпромнефть-Снабжение». В течение трёх лет планируется провести не менее 1850 полетов дронов с максимальной взлетной массой до 30 килограммов.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов подчеркнул, что это важный шаг для улучшения качества и безопасности беспилотных полетов. Экспериментальный правовой режим ускорит внедрение инноваций и позволит компаниям оперативно совершенствовать свои технологии.

Реализация проекта будет проходить под контролем Минтранса и Минэкономразвития России. Это также способствует выполнению целей национального проекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного президентом РФ.