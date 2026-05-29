В Московском Политехе создадут электродные материалы для накопителей энергии

Опубликовано 29 мая 2026, 13:21
В Московском Политехе создадут электродные материалы для накопителей энергииРазработка для батарей и суперконденсаторов
В пресс-службе Московского политехнического университета сообщили, что ученые вуза работают над электродными материалами для литий- и натрий-ионных аккумуляторов и суперконденсаторов, ориентированных на системы накопления энергии для транспорта. Разработка направлена на повышение удельной емкости, скорости заряда и безопасности, пишет ТАСС.
В основе лежат тонкие пленки наноструктурированного оксида вольфрама, наносимые методом электрохимического электроосаждения. Полученные образцы показывают 630 Ф/г для суперконденсаторов и 685 мАч/г для литий-ионных аккумуляторов. Также отмечается, что при низких температурах литий-ионные батареи теряют до 40−50% емкости, а их стоимость примерно на 60% связана с электродами.
Сейчас ведется отработка технологии, создание макетных гибридных систем и лабораторные испытания. Далее планируется разработка регламента подготовка к масштабированию. Оксид вольфрама может менять светопропускание под напряжением, что открывает применение в «умных» стеклах, отметили в пресс-службе.